Bakan Kurum: Yıkılan 17 binadan 16'sında çalışmalar tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Rezerv konut alanında çalışmalarımızı başlattık. Şehir hastanemizin hemen yanında 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda yaklaşık 3 bin konutluk örnek bir proje gerçekleştiriyoruz. TOKİ Başkanlığımız inşallah 1 ay içerisinde inşaatlarına başlamak suretiyle en geç 1 yıl içerisinde tamamlayacağız" açıklamasını yaptı.

Bakan Kurum, "Yıkılan binaların yerine yapılacak binalar zemin artı 5'i geçmeyecek" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "(İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları) Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece bitirmeyi planlıyorlar" açıklamasını yaptı.