Bakan Muş: Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracatla büyümeye devam ettiğini belirterek, büyümenin yarısının mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleştiğini söyledi.
GÜNDEM 01.09.2021, 12:07
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Türkiye'nin ihracatla büyümeye devam ettiğini kaydeden Muş, ikinci çeyrekte 21,7 ile rekor bir büyüme kaydedildiğini belirtti.
Mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının 10,8 olduğunu ifade eden Muş, "Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşmiştir." dedi.
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