Bakan Nebati, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Ankara Kızılcıhamam’da düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
GÜNDEM 23.12.2021, 18:54
Türkiye Ekonomi Modeli’ne dair bir sunum gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı yeni modelde “ihracat eksenli kalkınma: dikey büyüme” başlığı altında önemli bilgiler verdi.
Fiyat istikrarı, finansal istikrar, sürdürülebilir ve dengeli bir maliye politikasının önemine işaret eden Nebati, büyüme ile cari fazla arasındaki pozitif korelasyonu sağlayarak önümüzdeki dönemde Türkiye’nin yüksek büyüme-düşük cari açık hedefiyle yoluna devam edeceğinin altını çizdi.
Kamuoyuna duyurulan “Kur Korumalı TL Mevduat” ürünü hakkında da bilgiler veren Bakan Nebati, ürünün temel özellikleri kapsamında sistemin işleyişini detaylı bir şekilde anlattı.
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