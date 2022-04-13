Bakan Nebati: BIST 100 tarihi rekora imza attı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.
GÜNDEM 13.04.2022, 09:47
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından BIST 100 Endeksi'nin tarihi rekora imza attığını duyurdu.
Bakan Nebati, "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
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