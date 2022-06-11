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Bakan Nebati: Enflasyonla mücadele etmeye çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Enflasyonla mücadele etmeye çalışıyoruz, ülkenin gelirlerini artırmaya, ihracatımızı artırmaya çalışarak bu işleri toparlamaya çalışıyoruz" dedi.

GÜNDEM 11.06.2022, 20:31
Bakan Nebati: Enflasyonla mücadele etmeye çalışıyoruz

Nebati, AK Parti İl Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Nebati, kendisinin hayatının da teşkilatlarda geçtiğini belirtti.

Teşkilatların tam bir enerji üretim merkezi olduğunu, AK Parti'yi teşkilatların taşıdığını dile getiren Bakan Nebati, ülkedeki sessiz çoğunluğun teşkilatlarda, iş dünyasında emek sarf ettiğini, tarlasını sürerken, ağaçtan fıstığı, zeytini toplarken iyi niyetle güzellikle çalıştığını; bir de az fakat sesi çok çıkan çığırtkanların olduğunu, bunların da sürekli "Öldük, yandık, bittik, mahvolduk." diye kötümser hikaye yaydığını anlattı.

Bu güruha karşı sessizce ama kararlı adımlarla işlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini, memleket için çalışıp emek sarf ettiklerini belirten Bakan Nebati, Gaziantep'in tek başına 10 milyar doları aşan ihracatı olduğunu, dış ticarette fazla verdiğini ifade etti.

20 yıldır bu coğrafyada birçok sıkıntı yaşandığını, her zorlukta AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde yürüdüğünü, "Her zorlukta mutlaka bir kolaylık vardır." düsturuyla aynı zamanda da kararlılığıyla atılacak adımların etki analizini en iyi şekilde yaparak bunların üstesinden geldiğini vurgulayan Nebati, birilerinin de sürekli karamsar şeyler söylediğini dile getirdi.

Nebati, 2008'de dünya ekonomik krizle karşı karşıya kalınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizin Türkiye'yi teğet geçeceğini söylediğini, muhalefetten ve sosyal medyadan birçok şeyin yazılıp çizildiğini ama krizin teğet geçtiğini aktararak 15 Temmuz'da bu ülkeyi karanlık emellere teslim etmek için darbe yapmaya çalışanlara karşı Erdoğan'ın "Teşkilatlarımız, milletimiz bunlara pabuç bırakmayacak" dediğini, en zor günde yine milletle birlikte bunun üstesinden geldiğini anlattı.

17-25 Aralık, Gezi olayları, 2018 kur ataklarının hepsini geçtiklerini, 2020'de salgının başladığında birilerinin yine ortaya çıkıp "Öldük, yandık, bittik, ülke kararacak, işler bitecek, fabrikalar kapanacak." diye aynı minvalde çalıştığına ama Türkiye'nin Çin'den sonra dünyada en fazla büyüyen ülke olduğuna işaret eden Bakan Nebati, 2021'de "Fabrikalar kapanacak." dendiğinde de ülkenin yüzde 11 büyüdüğünü kaydetti.

Şimdi Ukrayna'da savaş olduğunu, zorlukların bulunduğunu, enflasyonla mücadele etmeye çalıştıklarını belirten Nebati, "Onlar 'Öldük.' diyorlar, biz 'Dirileceğiz.' diyoruz. Onlar 'Öldük.' diyorlar. Biz 'Zorlukların üstesinden geleceğiz.' diyoruz. Onlar 'Gelemeyeceksiniz.' diyorlar. Geleceğiz, bu zorlukları da yeneceğiz, geçeceğiz çünkü 20 yıldır görmediğimiz bir kriz, bir sıkıntı kalmadı. Hepsinin üstesinden geldik, bunun da üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle. Bizim gayretimiz, milletin duası ve desteğiyle. Hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

"Tüm mallarda fiyatlar, gıda fiyatları dahil olmak üzere bütün dünyada artıyor"

Dünya genelinde sıkıntı olduğunu, 2 yıl bunu hissettirmediklerini, petrol fiyatlarının 120 dolara çıktığını anlatan Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"Gaz fiyatları almış başını gitmiş. Tüm mallarda fiyatlar, gıda fiyatları dahil olmak üzere bütün dünyada artıyor. Artmayan hiçbir şey yok ve bütün dünya da enflasyon, hayat pahalılığı denilen bir olguyla karşı karşıya. Biz de bununla karşı karşıyayız. Enflasyon var, bunun üstesinden gelmek için her türlü gayreti koyuyoruz ve göreceksiniz. Mayıs ayında kırıldı inşallah, haziranda biraz daha, temmuzda biraz daha, ağustosta biraz daha kırıla kırıla biz yıl sonundan itibaren başını tamamen aşağıya vermiş ve bu işin üstesinden gelmiş bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz. Hep beraber. Nasıl yapacağız?

Bunu üreterek yapacağız, ihracat yaparak yapacağız. Kamu maliyesi olarak elimizden gelen tedbirlerle destek vereceğiz bu işin hızlandırılması için. Son 2-3 gündür sürekli açıklama yapıyoruz. Bakanlığımız, SPK, BDDK, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası peşi sıra açıklama yapıyor. Bu açıklamalarımız devam ederek süreci yürüteceğiz. Ne yapmaya çalışıyoruz? Enflasyonla mücadele etmeye çalışıyoruz, ülkenin gelirlerini artırmaya, ihracatımızı artırmaya çalışarak bu işleri toparlamaya çalışıyoruz. Bunları yaptıkça üzerimizdeki sıkıntıların gün geçtikçe de azalacağını göreceksiniz."

Türkiye'nin 21. yüzyılın ülkesi olduğunu, 21. yüzyılda Türkiye'yi kimsenin durduramayacağını belirten Nebati, "Yolumuz açık. Kulaklarınızı ona buna vermeyin, Cumhurbaşkanı'mıza verin. 2023 Haziran'ında bizim adayımız belli, Recep Tayyip Erdoğan. Bizim adayımız belli de kiminle yarışacak o belli değil. Bir belli olsa kimi yeneceğimizi merak ediyoruz. Belli olsa da bizim pehlivan güçlü biliyorsunuz, geleni yeniyor, geleni yeniyor, geleni yeniyor." dedi.

Etkinlikte, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, Müslüm Yüksel, Ahmet Uzer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkan Eyüp Özkeçeci ve partililer hazır bulundu.

Bakan Nebati, daha sonra Kalealtı civarındaki esnafı ziyaret etti.

#Enflasyon #Hazine ve Maliye Bakanı Nebati
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