Bakan Nebati: Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için gelinmesini istiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV yayınında yeni ekonomi modeline ilişkin merak edilen soruları yanıtlatı.

Bakan Nebati, "Bu, sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için gelinmesini istiyoruz." dedi.

"Faiz artırılmalı diyenlere tokat gibi bir yanıt oldu"

Doların düşmesine ilişki de değerlendirmede bulunan Nebati, "Ülkemiz üzerinde oyun oynanmasını engelliyoruz. Üç günde kendi imkanlarımızla dövizde bu noktaya geldik. Faiz artırılmalı diyenlere tokat gibi bir yanıt oldu" açıklamasını yaptı.

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