Bakan Nebati Twitter'dan duyurdu! 'Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek'
Bakan Nebati'den son dakika açıklaması! Sosyal medyadan açıklama yapan Nureddin Nebati; 'Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir.' dedi.
GÜNDEM 10.06.2022, 17:25
İŞTE BAKAN NEBATİ'NİN O SÖZLERİ...
Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir.
Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkânı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır. Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek.
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