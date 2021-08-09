Bakan Özer'den tebrik çiçeği yerine fidan bağışı çağrısı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisine tebrik çiçeği gönderilmesi yerine fidan bağışı yapılmasını istedi.
Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Geleceğe Nefes Seferberliği"ne destek çağrısı yaptı.
Bakan Özer, "Bakanlık görevim nedeniyle tebrik çiçeği gönderen herkese teşekkür ederim. Bundan sonrası için ricam: Hepimizi derinden üzen orman yangınlarında kaybettiğimiz 'can'ların yerine fidan bağışında bulunalım" sözlerine yer verdi.
Bakanlığın paylaşımında, https://gelecegenefes.com internet adresine erişim linki de yer aldı.
Bakan Özer’den “Geleceğe Nefes” Olalım Çağrısı— MEB (@tcmeb) August 9, 2021
“Bakanlık görevim nedeniyle tebrik çiçeği gönderen herkese teşekkür ederim. Bundan sonrası için ricam: Hepimizi derinden üzen orman yangınlarında kaybettiğimiz “can”ların yerine fidan bağışında bulunalım.“https://t.co/5q1KrOTFL0
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