Bakan Pakdemirli: 2 ilde 3 orman yangını devam ediyor

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

267 yangın kontol altında. Muğla Köyceğiz ve Milas ile Aydın Bozdoğan yangınları devam ediyor.

Şu ana kadar 206 kırsal yangınına müdahale yapıldı. Şu anda iki ilimizde 3 orman yangını ile mücadele devam ediyor. Aydın'daki yangın rüzgar artmazsa kontrol altına alınacak.

Yunanistan'ın bizden uçak talebi var, buna olumlu bakıyoruz.

Milas yangınıyla alakalı maalesef makilik alan böyledir.

Termik santraller konusunda gerekli tedbirleri aldık. 13 günde 476 cephede yangınlarla mücadele ettik.

Orman yangınıyla mücadele etmek isteyenler e-Devlet'ten müracat edebilir. Bununla ilgili yakın zamanda bir eğitim faaliyeti başlatacağız. Yanan yerleri ağaçalandırma çalışamalarını bilimsel yönden yürütüyoruz.

Kontrol altına alınan yerlerde dıştan içe doğru soğutma işlemi uyguluyoruz. Arazözler en ufak duman kalmayacak şeklide çalışıyor.

Yangın bölgelerinde hasar tespit çalışamaları yapıldı.

14 milyon lira ihtiyaç sahiplerine bugün gönderildi. Zararların karşılanmasına başladık. Büyükbaş, küçükbaş ve arı kovanlarının karşılanmasının tamamını hibe olarak yapıyoruz. Muğla'da arıcılık son derece önemli. Dünyada çam balının merkezi Muğla'dır. Bu konudda da yararlı saracağız. Yeni bal ormanları tesis edeceğiz. Zarar görev çiftçilerimizin borçlarının tamamı ertelenecek.

Söylentilere itibar etmeyin. Kimseyi madur etmeyeceğiz. Ormanlarımız küllerinden yeniden doğacak. Devlet tüm kurumlarıyla buradadır, kimse endişe etmesin.