Bakan Pakdemirli: 3 ilde 8 yangın devam ediyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "3 ilde 8 yangın devam ediyor. Bugün itibarıyla Mersin Silifke, Antalya Gazipaşa, Antalya Kemer ve Muğla Bodrum yangınlarını da kontrol altına aldık" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris’te Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası’nda açıklama yaptı.
"3 ilde 8 yangın devam ediyor"
Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı. 3 ilde 8 yangın devam ediyor. Bugün itibarıyla Mersin Silifke, Antalya Gazipaşa, Antalya Kemer ve Muğla Bodrum yangınlarını da kontrol altına aldık. Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor.
"Yangınlarda 8 vatandaşımızı kaybettik"
Türkiye’deki bu yangınlarda 8 vatandaşımızı kaybettik. Bu bizi, hepimizi tüm Türkiye’yi üzüyor. Vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Geride kalanlara da sabırlar diliyoruz.
"Muğla'da hasar tespit çalışmalarımızın yüzde 75'ini bitirdik"
Muğla'da hasar tespit çalışmalarımızın yüzde 75'ini bitirdik. Orman teşkilatımıza, bu mücadelenin kahramanlarına teşekkür ediyorum. Ekiplerimize motorlarıyla su ve yemek taşıyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.
İlk yağmurlarla beraber fidan dikim kampanyamızla bu kaybettiğimiz alanları yeşillendirme gayreti içerisinde olacağız.
|İmsak
|03:51
|Güneş
|05:27
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:33
|Akşam
|19:50
|Yatsı
|21:20
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Altay
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Sivasspor
|0
|0
|19. Trabzonspor
|0
|0
|20. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altınordu
|0
|0
|3. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Erzurumspor
|0
|0
|6. Balıkesirspor
|0
|0
|7. Bandırmaspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Denizlispor
|0
|0
|11. Eyüpspor
|0
|0
|12. Gençlerbirliği
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Menemenspor
|0
|0
|16. Samsunspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brentford
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Norwich City
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Deportivo Alaves
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Celta de Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0