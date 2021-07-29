Bakan Pakdemirli çok yönlü soruşturma devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin 8 ilinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili kamera karşısına geçti. Bakan Pakdemirli, yangınlar sonucu 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıklarken, söndürme çalışmalarının hızla sürdüğünü aktardı.

"GÜVERCİNLİK'TE BİR OTEL TAHLİYE EDİLİYOR"

Bakan Pakdemirli, "Kayseri'de Yahyalı bölgesinde yangın devam ediyor. Mersin'de dünden beri Aydıncık yangıyla alakalı 202 hane boşaltıldı. Verilen karşı ateş sayesinde söndürme çalışmaları olumlu ilerliyor. Bozyazı'daki yangın söndü, soğutma çalışmaları devam ediyor. Emet'te bir yangın var. Muğla'da Marmaris, Didim ve Güvercinlik'te yangın var. Güvercinlik'te bir otel tahliye ediliyor" dedi.

"ANTALYA'DA 3 CAN KAYBIMIZ VAR"

Pakdemirli, "4 bin personel yangınlara müdahale ediyor. 183 vatandaşımız yangınlardan etkilendi, 15 vatandaşımız taburcu edildi. 10 arkadaşımız entübe olarak başka hastaneye taşındı. Maalesef Antalya'da 3 can kaybımız var. Hepimizin başı sağ olsun. Her zaman söylediğimiz gibi devletin yaptığı uyarılara uyalım. Evimizi ve aracımızı bırakmamız gerekiyorsa bırakalım, mal elbette değerli ancak canımızdan değerli değildir. Uzun zamanda çıkacak yangınların 1-2 gün içerisinde çıktığı günler yaşıyoruz. Yangınları elbette kontrol altına alacağız, biraz uzun sürebilir. Yangınların sebebiyle alakalı, yangınların söndürülmesinden çok sebebi bizi daha çok alakadar ediyor" diye konuştu.