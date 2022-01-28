Bakan Pakdemirli: Tarımsal destek ödemelerine başlıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "28 Ocak’tan itibaren 10 milyon 656 bin TL’lik tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz" dedi.
GÜNDEM 28.01.2022, 15:34
Bakan Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "28 Ocak’tan itibaren 10 milyon 656 bin TL’lik tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Sertifikalı fidan kullanım desteği 2 milyon 497 bin TL kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 8 milyon 158 bin TL destek bizden, üretmek sizden" ifadelerine yer verdi.
28 OCAK’TAN İTİBAREN 10 MİLYON 656 BİN TL’LİK TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİNİ ÇİFTÇİLERİMİZİN HESAPLARINA AKTARMAYA BAŞLIYORUZ.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) January 28, 2022
Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği 2 milyon 497 bin TL
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 8 milyon 158 bin TL
Destek bizden, üretmek sizden.
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