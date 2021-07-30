Bakan Pakdemirli: Tüm yangınlarda iyiye doğru gidiş var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Yangınlarımızda iyiye doğru bir gidiş var"

Şu anda aktif olan tüm yangınlarımızda iyiye doğru bir gidiş var. 'Kontrol altında' demediğimiz sürece yangınlarla ilgilenmeye ve açıklama yapmaya devam ediyoruz. Bugün sabah itibarıyla birkaç yangınımızla ilgili kontrol altına almayı umuyorduk ancak şu anda iyiye gitmekle beraber bunlar için de kontrol altına alındı diyemiyoruz.

"Bu işin herhangi bir gelişmişlikle, batı medeniyeti olmasıyla alakası yok"

Kanada’da temmuz ayında 1 milyon 250 bin hektar orman yandı. Geçen yıl Türkiye’de yanan alanların hepsinin toplamı 20 bin hektardır. 3 binin üzerinde yangın vardı, 20 bin hektardı. Rusya’da temmuz ayında 1 milyon hektarın üzerinde alan yandı. Amerika’da California’da devam eden yangınlar var. Avustralya’yı hepimiz hatırlıyoruz, 6 ay yanan yangınlar. Bu işin herhangi bir gelişmişlikle, batı medeniyeti olmasıyla alakası yok. Bu işin organizasyonla alakası var. Bu anlamda da orman teşkilatımıza da teşekkür ediyorum. Dünyada pek benzeri olmayan bir örgütlenmesi olan teşkilat olduğu için biz başta insan kaynağımız olmak üzere, bu konuda dünyanın en başarılı birkaç teşkilatı arasındayız.

"Bu konuyu da rica ediyorum istismar etmeyelim"

Yangınlardan hemen sonra veya yangınlar sürerken bunları istismar etmek maksadıyla ‘imara açılma’ söylemleri her zaman konuşuluyor. Anayasanın 169'uncu maddesi, ‘orman alanları daraltılamaz, imara konu edilemez.’ Bunlarla ilgili istisnalar vardır. İstisnalar devlet kurumlarınadır. Turizmle ilgili istisnalar vardır. Turizmle ilgili bir tesis yapılacaksa bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Bu konuyu da rica ediyorum istismar etmeyelim.

"Zarar gören vatandaşlarımızın borçlarına erteleme sağlıyor olacağız"

Bu bölgede maalesef telef olan hayvanlarımız var. Bunların imhasının yapılması gerekiyor. Bir yandan TARSİM Genel Müdürümüz bölgede. 1300 seramız, 1600 hayvanımız sigortalı. Burada zarar gören vatandaşlarımızın borçlarına erteleme sağlıyor olacağız. Sadece ağaçları kaybetmiyoruz. Yaban hayatında da kayıplarımız var. Şu an elimde daha güncel olan tarımsal hasralar var. 22 sera, 650 dekar, bunlar muz serası. 15 tane sebze seramız var. O da 120 dekar. 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 15 bin dekar ağaçlık alan kaybı ve 360 kovan kaybımız var.

Bakan Çavuşoğlu: Vatandaşlarımıza kısmi ödemeleri başlatıyoruz

Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ulaştırmak için Vali beyin başkanlığında bir koordinasyon merkezi oluşturduk. Yangın söndürme çalışmaları kadar sonrası atılacak adımlar da önemli. Hangi adımları atacağımız konusunda sahadaki tespitlerimiz devam ediyor. Hasar tespitinden sonra vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız, yaraları saracağız. 3 burada, bir de Muğla’da vatandaşımız vefat etti. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Giden canlar geri gelmez, ağaçlarımızın yerine ağaçları dikeriz. Vatandaşlarımızın da tüm ihtiyaçlarını, zararlarını temin edeceğiz. Bu amaçla da çalışmaları başlattık. Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza da kısmi ödemeleri başlatıyoruz yarından itibaren. Ziraat Bankası da bu amaçla açık olacak ve vatandaşlarımıza ilk ödemeleri yapacağız.

Kurumlarımızdan da ilk yardımlar gelmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığımız 8,5 milyon aktardı, Aile Bakanlığımız 5 milyon ama bu bütçeyi çok daha artırabileceklerini söylediler. AFAD’ımız da bir 5 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da 5 milyon, toplamda 23,5 milyon kurumlarımızdan para aktarılmaya başlandı.

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