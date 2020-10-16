Bakan Pekcan açıkladı! Yürürlüğe girdi...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Libya'da yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlayacak mutabakat zaptı yürürlüğe girdi" açıklamasını yaptı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk müteahhitlerin Libya'da yarım kalan projelerinin devamını sağlayacak mutabakat zaptının 24 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirtti.
Kararın önemine dikkati çeken Pekcan, "Türk firmaları, Libyalı işveren idarelerle görüşmelere başlayarak, tamamlanmamış projelere ilişkin iş süreçlerini sonuçlandırabilecek. Libya'nın yeniden imarında yer alabilecek firmalarımızın yatırımlarının devamı açısından son derece önemli olan söz konusu kararın hayırlı olmasını diliyorum" sözlerini kullandı.
(1/3) Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Libya’da yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlayacak Mutabakat Zaptı, 24 Eylül tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) October 16, 2020
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