Bakan Pekcan'dan esnaf ve sanatkara destekle ilgili açıklama

Bakan Pekcan, "Esnaf ve sanatkara destekte e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Ticaret Bakanlığı ve Google Türkiye işbirliğinde düzenlenen Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı'na katıldı.

Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkara destek kapsamında, "e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Pekcan, Google ile iş birliğine ilişkin, "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak" dedi.