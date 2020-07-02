Bakan Pekcan iyi haberi verdi! Mayısa göre yüzde 35 yükseldi
Ticaret Bakanı Pekcan, Haziran ayı ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artışla 13 milyar 469 milyon dolara çıktığını bildirdi.
GÜNDEM 02.07.2020, 17:38 02.07.2020, 19:54
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Anadolu Ajansı Editör masasına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan salgın sürecinin ülke ekonomilerini de derinden etkilediğini belirterek, Türkiye'nin de bunu mart ayından itibaren hissettiğini söyledi.
Bakan Pekcan, Türkiye'nin geçen yıl en çok ihracat artışı gerçekleştiren 50 ülke içinde 8'inci sırada olduğunu anımsattı.
Ticaret Bakanı Pekcan, Haziran ayı ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artışla 13 milyar 469 milyon dolara çıktığını bildirdi.
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