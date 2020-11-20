Bakan Soylu: 2021 yılını afet eğitim yılı ilan ettik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 200 bin afet çantasının afet bölgelerinde bulunan kişilere dağıtılacağını söyledi. "2021 yılını afet eğitim yılı ilan ettik" dedi.
GÜNDEM 20.11.2020, 11:31 20.11.2020, 12:59
Bakan Soylu, Ankara'da Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi Eğitim Programı'na katıldı.
81 il afet planının 2021 yılı sonunda tamamlanacağını belirtti. 2021 yılının afet eğitim yılı olacağına değinen Soylu, milyonlarca insana afet eğitimi verileceğini söyledi.
Kamu spotlarıyla farkındalık oluşturulacak
Konuyla ilgili reklamlar ve kamu spotları ile farkındalık oluşturulacağını ifade etti.
İstanbul'da AFAD kurulunun toplanarak İstanbul için risk değerlendirmesi yapılacağını belirtti.
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