Bakan Soylu, 81 ilin valisiyle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valiler toplantısına katıldı.
GÜNDEM 04.02.2022, 16:07
Gölbaşı Vilayetler Evi'nde 81 ilin valisiyle yapılan toplantı, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.
Toplantıya bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer de katıldı.
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