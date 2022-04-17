Bakan Soylu'dan ABD'nin dış politika raporuna tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Dernekler Federasyonu Gençlik Kollarının Gaziosmanpaşa’da düzenlediği sahur programında konuştu.

Gençlik yıllarında çok maça gittiğini ve şampiyonluk gördüğünü dile getiren Bakan Soylu, "Çocukluğumuzda çok maça gittik, gençliğimizde de çok maça gittik. Biz şampiyonluklar gören bir nesiliz. Siz de inşallah şampiyonluk göreceksiniz. Rahmetli annemin okuldan, öğretmenimden izin alırken nasıl zorlandığını bilirim maçlarda. Hem milli maçlarda hem de Trabzonspor maçlarında tembih ederdim; 'aman ha şu saatten önce gel, okuldan izin al' diye. Hep böyle geçti hayatımız. İnşallah bu sene o sene, bekliyoruz ama bunu yaparken de tekrar örnek bir şekilde yapılması lazım geldiğini biraz önce başkanımızın söylediği sözlerle Trabzon'un hemen her yerinde donatılacak, Türkiye'nin hemen her yerinde donatılacak. Sadece maçlarda değil, aslen askere uğurlarken düğünlerde de mutluluğa kurşun sıkmamak lazım. Bunu hep beraber yapabileceğimize inanıyorum” dedi.