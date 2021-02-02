Bakan Soylu'dan paylaşımına kısıtlama getiren Twitter'a tepki

İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesinin ardından attığı gözaltı tweeti Twitter'ın sansürüne takılmıştı.

BAKAN SOYLU'NUN TWEETİNİ NEFRET İÇERİĞİ OLARAK GÖRDÜ

Bakan Soylu'nun "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" tweetini Twitter 'nefret' içerikli olarak işaretledi.



BAKAN SOYLU ÇAĞRIDA BULUNDU



Bakan Soylu, Twitter'ın tweetlerini kaldırmasının ardından sansürlü bir tweet atarak herkesi Telegram'a çağırdı. Soylu, Twitter'dan yaptığı çağrıda bazı harfleri sansürleyip şu ifadeleri kullandı:

