Bakan Soylu'dan paylaşımına kısıtlama getiren Twitter'a tepki
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesinin ardından LGBT'lilerle ilgili attığı tweetin Twitter tarafından kısıtlanmasından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başka bir tweet atarak herkesi Telegram'a çağırdı. Soylu, "Twitter sansür uyguluyor, Telegram'a gelir misiniz?"
GÜNDEM 02.02.2021, 19:54 02.02.2021, 19:57
İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesinin ardından attığı gözaltı tweeti Twitter'ın sansürüne takılmıştı.
BAKAN SOYLU'NUN TWEETİNİ NEFRET İÇERİĞİ OLARAK GÖRDÜ
Bakan Soylu'nun "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" tweetini Twitter 'nefret' içerikli olarak işaretledi.
BAKAN SOYLU ÇAĞRIDA BULUNDU
Bakan Soylu, Twitter'ın tweetlerini kaldırmasının ardından sansürlü bir tweet atarak herkesi Telegram'a çağırdı. Soylu, Twitter'dan yaptığı çağrıda bazı harfleri sansürleyip şu ifadeleri kullandı:
9°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 02 Şubat 2021
|İmsak
|06:06
|Güneş
|07:28
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:39
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|45
|2. Beşiktaş
|21
|44
|3. Galatasaray
|21
|42
|4. Alanyaspor
|21
|37
|5. Trabzonspor
|21
|36
|6. Gaziantep FK
|21
|35
|7. Hatayspor
|21
|35
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Antalyaspor
|21
|29
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Göztepe
|21
|25
|12. Kasımpaşa
|21
|25
|13. Rizespor
|21
|25
|14. Sivasspor
|21
|24
|15. Başakşehir
|21
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|21
|22
|18. Erzurumspor
|21
|20
|19. Gençlerbirliği
|21
|19
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|19
|40
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|19
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Liverpool
|21
|40
|4. Leicester City
|21
|39
|5. West Ham
|21
|35
|6. Tottenham
|20
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|21
|31
|11. Southampton
|20
|29
|12. Leeds United
|20
|29
|13. Crystal Palace
|21
|26
|14. Wolverhampton
|21
|23
|15. Newcastle
|21
|22
|16. Burnley
|20
|22
|17. Brighton
|21
|21
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|21
|29
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|21
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16