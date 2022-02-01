Bakan Soylu'dan uyuşturucuyla mücadele mesajı: Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırdık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 yılında uyuşturucu operasyonlarında Cumhuriyet tarihi rekorları kırdıklarını söyledi.

Soylu, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı"nda, 2017 yılında uyuşturucuya bağlı ölümlerin 941'e yükselmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile babası hassasiyetiyle "Ne gerekiyorsa yapın." yönünde kendilerini talimatlandırdığını, fiziki imkanlar ve mevzuat açısından da her türlü desteğini verdiğini söyledi.

"Uyuşturucuya bağlı ölümleri 941’den 314’e düşürdük"

Uyuşturucu ile mücadeleye yılmadan, yorulmadan devam ettiklerini dile getiren Soylu, "Uyuşturucuya bağlı ölümleri 941’den 314’e düşürdük. 2021 senesinde rakamlar 190’larda. Adli Tıp Kurumu'nun rakamları 3-4 ay geriden geliyor. Bu düşüş devam edecektir. 2016 yılında 88 bin uyuşturucu operasyonu gerçekleştirirken 2021 yılında bunu 3 katına çıkartarak 217 bine çıkardık." dedi.

"2021 yılında Cumhuriyet tarihi rekorları kırdık"

Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda rekor sayıda uyuşturucu maddeler ele geçirdiklerine dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2021 yılında Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırarak 22 ton 234 kilogram eroin, 2 ton 841 kilogram kokain ele geçirdik. 2021 yılında ayrıca 5 ton 518 kilogram metamfetamin, 8 milyon 454 bin 308 adet sentetik ecza ele geçirdik. Bunlar da Cumhuriyet tarihi rekorlarıdır. Geçen yıl 70 milyon kök kenevir yakaladık."

"Uyuşturucu operasyonlarını gündüz yapalım"

Uyuşturucu operasyonlarının sabaha karşı yapılmaması gerektiğini ifade eden Soylu, "Gündüz milletin gözü önünde yapalım. Gece yapıyoruz uyuşturucu operasyonlarını çok anlatamıyoruz. Gündüz basalım, alalım. Gündüzün gözünde Türk polisinin, jandarmasının nasıl mücadele ettiğini herkese aleni bir şekilde ortaya koyalım. Bunu bütün Türkiye’ye aynı şekilde yayalım" diye konuştu.