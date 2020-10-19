Bakan Soylu duyurdu: 17 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Soylu, "Muhtarlar Günü" dolayısıyla Bakanlıkta 50 muhtarla yemek programında buluştu.

Geçen hafta kamuoyuna Hakkari'de yaptıkları operasyondan bahsettiklerini belirten Soylu, "Bu operasyonda kamuoyuna toplam 8 kişinin etkisiz hale getirildiğini söylemiştik. Bu operasyonun yeri çok manidardır. Bu operasyonun yerine karanlık da ilk kez girdik ve 17 terörist etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızdan razı olsun. Dün yine Amanoslar'da Dörtyol İslahiye Grubu imha edildi. Amanoslar'da kalan terörist sayısı arkadaşların iddiasına göre 4, benim iddiama göre 3. İnşallah Amanoslar'daki geri kalanları da bitirip nasıl Karadeniz'de bir temizlik gerçekleştirilmişse şimdi Amanoslar'ı da bu musibetten kurtarmış olacağız. Teslimden başka, bırakıp kaçmaktan başka bir çareleri yok" ifadelerini kullandı.