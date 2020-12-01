Bakan Soylu duyurdu: Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem

Soylu, "Halihazırda müracaattan itibaren büyükşehirlerde 1+1 günde, diğer illerde 1+3 günde teslimat yapabiliyoruz. 2 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar 10 milyon adet sürücü belgesi ve 4 milyon adet pasaport düzenledik."