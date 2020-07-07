Bakan Soylu duyurdu: Uyuşturucu satıcılarına büyük darbe!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma'nın uyuşturucu yetiştiricilerine son günlerde düzenlediği operasyonlar hakkında paylaşım yaptı.
GÜNDEM 07.07.2020, 18:38 07.07.2020, 19:05
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Ankara’da katıldığı Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı konuşan Bakan Soylu, "Uyuşturucuya Geçit Yok! Sadece son 15 günde Diyarbakır Lice'de yaklaşık, 32 milyon kök kenevir, 3.7 ton esrar yakalandı. Jandarma'mızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
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