Bakan Soylu duyurdu: 'Yıldırım-5' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı"na katıldı.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, "1448 personelimizle Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı." dedi.