Bakan Soylu "göç konulu basın bilgilendirme" toplantısında konuştu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Göç Konulu Basın Bilgilendirme" toplantısında konuştu.

Soylu, yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 20'yi geçtiği yaklaşık 1200 mahallelerin 1 Temmuz’dan itibaren ikamete kapatılacağını açıkladı.

Soylu, "Yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25’si geçtiği 781 mahalle yabancılar için ikamete kapatıldı. 1 Temmuz’dan itibaren oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacak, böylelikle yaklaşık 1200 mahalle ikamete kapatılacak." dedi.