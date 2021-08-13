Bakan Soylu: Gördüğüm en ağır sel felaketi burası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz.

Helikopterlerle, balık adamlarla, iş makineleriyle, emniyet, jandarma, AKUT, AFAD ve birçok kurumla çalışıyoruz. Debi çok yüksek. El birliğiyle büyük bir kurtarma faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Çocuk var, hasta var, aileler var, hamile var... Her birini görüyoruz burada.

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebilmem mümkün ama hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem arama tarama yöntemiyle hala çalışmalarına devam ediyorlar.

Bozkurt ilçesi ikiye bölündü. İletişim bu gece saat 4-5' kadar yoktu. Şimdi artık bir köy yolu üzerinden gerçekleştiriyoruz. Sinop Ayancık ve Bartın'da da böyle. Birbirimizle iletişim halindeyiz.

"Her yerdeki ihbarlara ulaşmaya çalışacağız"

Esnafın hasarı ve vatandaşımızın hasarı çok. Bu sel felaketine uğrayan bütün ilçelere bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Her yerdeki ihbarlara ulaşmaya çalışacağız. 15 kişi Kastamonu'da, 2 kişi de Sinop'ta yaşamını yitirdi. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine, yakınlarına, ülkemize başsağlığı diliyorum.

"Devlet, yaralar sarılana kadar bölgede olacak"

Hasar ve zarar verileme çalışmaları başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ve net talimatıdır, vatandaşımızı madur etmeyiz. Bölgede burukluk söz konusu, kolay bir tramva değil. Devlet, yaralar sarılana kadar bölgede olacak. Kimsenin endişesi ve kaygısı olmasın, el birliğiyle üstesinden geleceğiz.

HES'in patladığı iddiası

Afet olduğu zaman hemen bir değerlendirme yapılıyor. HES patlaması söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok, böyle bir haznesi olan veya baraj tutulumu olan mekanizması yok buranın. Malesef son günlerde çok yapılıyor. Vatandaşlarımızın en nazik zamanlarında istismarı bir vesileyle ortaya koyuyorlar.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Kastamonu Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketi ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, yıkılan yapıların yenisini yaparak vatandaşların yarasını en kısa sürede saracaklarını ifade etti.

Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bozkurt'taki afet Dereli'nin kat kat fazlası"

Hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yarasını saracağız. Arama-kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle hız kazanacağız. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bartın'da yaşanan sel afeti sebebiyle gerekli koordinasyonu sağladık. Tüm köylerimize ulaştık. Bozkurt'taki afet Dereli'nin kat kat fazlası. Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın hayatı. Tüm birimlerimizle uykusuz çalışıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Bartın'da, Sinop'ta, Kastamonu'da daha önce yaptığımız gibi vatandaşlarımız için gerekli tüm çalışmaları yürüteceğiz.