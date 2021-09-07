Bakan Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus ile görüştü.
GÜNDEM 07.09.2021, 21:05
Süleyman Soylu, Ferdinand Grapperhaus'un Bakanlık makamında baş başa gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) heyetler arası görüşmeye geçildi.
Bakan Soylu, Grapperhaus ve beraberindekilere GAMER'i gezdirdi ve merkez hakkında bilgi verdi. Ziyarette sınır güvenliği, göç ve terörle mücadele konuları ele alındı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadeleden Sorumlu Ulusal Koordinatörü Pieter-Jaap Aalbersberg de görüşmede hazır bulundu.
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