Bakan Soylu İzmir'de güvenlik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli programlara katılmak üzere beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile İzmir'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı'nda İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin tarafından karşılanan Soylu, buradan Valiliğe geçti.

Valilik Anı Şeref Defteri'ni imzalayan Soylu, daha sonra Valilikte düzenlenen İzmir Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Toplantı, Bakan Soylu başkanlığında basına kapalı yapıldı.

MHP İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, daha sonra Konak Camii'nde cuma namazı kıldı.

Konak Meydanı'nda AK Parti Konak İlçe Başkanlığı tarafından kurulan "AK Nokta"yı ziyaret eden Soylu, burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Bakan Soylu ardından MHP İzmir İl Başkanlığına geçti. İl Başkanı Veysel Şahin tarafından karşılanan Soylu, Şahin ve MHP yöneticileriyle sohbet etti.

Soylu'ya ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli eşlik etti.