Bakan Soylu: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, peygamberimiz hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Soylu, 'Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı...' diye yazdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya üzerinden İslam dinine ve Hz.Muhammet'e yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri, Başsavcılığın talimatı üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüpheli M.C.S.'yi Fatih'teki evinde gözaltına aldı.
BAKAN GÜL'DEN TEPKİ
Adalet Bakanı Gül de sosyal medya hesabından, "Peygamber Efendimize dil uzatan alçak müfteri için hesap vakti." açıklamasında bulundu.
AK PARTİ'DEN TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter hesabından şunları kaydetti:
"Peygamber Efendimiz rahmet elçisidir. İnsanlığı yücelten ilahi mesajın tebliğcisidir. İnsanlığın kurtuluşunun müjdecisidir. Peygamberimize söylenen çirkin söz tüm yüce değerler ve insanlık adına affedilemez."
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