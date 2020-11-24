Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabındaki profil fotoğrafını değiştirerek, 2017 yılında şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını koydu.

GÜNDEM 24.11.2020, 02:10
Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twiiter’daki profil resmini değiştirerek 2017 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın fotoğrafını koydu.

2017'DE ŞEHİT OLMUŞTU

Bakan Soylu'nun Twitter hesabında fotoğrafını paylaştığı Yılmaz, 16 Haziran 2017'de görev yaptığı Şanlıurfa Siverek'ten yaz tatili için memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılarak şehit edilmiş, cansız bedeni 12 Temmuz 2017'de Pülümür Çayı'nda bulunmuştu.

#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu #Necmettin Yılmaz
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