Bakan Soylu, şehit polis Fethi Sekin'i andı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis memuru Fethi Sekin'in vefatının 5. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Soylu, "Kahraman Polisimiz Fethi Sekin'i şehit edenler ve iş birlikçileriyle mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek" dedi.
GÜNDEM 04.01.2022, 13:36
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine yönelik düzenlediği saldırıda olası bir faciayı kahramanca önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i şehadetinin 5. yılında andı.
"Rahmet ve minnetle anıyoruz"
Bakan Soylu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Bu millet, kahraman evlatlarını ay yıldızlı bayrağımıza nakşeder ve isimleri sonsuza dek gönüllerimizde yaşar. Kahraman Polisimiz Fethi Sekin'i şehit edenler ve iş birlikçileriyle mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek. Şehidimiz Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle anıyoruz."
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