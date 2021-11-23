Bakan Soylu, Sırp mevkidaşı ile bir araya geldi

Fatih'teki Balat Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ndeki yemekte konuşan Soylu, Vulin'i Türkiye'de, İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Soylu, "Siz bizim için kıymetlisiniz. Nebojsa Stefanovic ile güzel bir dönem yaşadık. Aynı süreci sizinle birlikte daha güçlü devam ettirmek istiyoruz. Bir sonraki görüşmeye kadar uzatmayalım. Özellikle bu bölgede çok irtibatlı olmak durumundayız. Birçok küresel, ülkesel meseleler var ve her birisinin bize hangi sınavı çıkaracağını bilmiyoruz." diye konuştu.

"Bizim en büyük gücümüz meşruiyetimizdir"

Süleyman Soylu, ülkeler arasındaki iş birliğinin ortak aklı, dinamizmi ve tehlikelere karşı ortak savunmayı getirdiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Özellikle Sırbistan bu açıdan, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Vucic'in ortaya koymuş olduğu, samimi iş birliği, bölgede de, etrafımızdaki coğrafyada da çok güçlü rüzgarlar estiriyor. Birçok meseleyle karşı karşıyayız. Terör, sınırı aşan suçlar, uyuşturucu, organize suç örgütleri, siber suçlar ile mücadele bunlardan birisi. Bütün bunlarla ilgili iş birliği alanlarımız çok geniş. Ben şuna inanıyorum; devletler eğer birbirleriyle kurallar çerçevesinde iş birliği kurarlarsa suç alanı bırakmazlar.

Suç kendine fırsat bulsa bile, onu bastırmak, ortadan kaldırmak ve cezasını vermek çok kolaydır. Ama her boş alan hem suç organizasyonlarını, hem suç çeşitliliğini oluşturur. Siz teknolojinizi yükseltiyorsunuz, suç da teknolojisini yükseltiyor. Siz iş birliğinizi yükseltiyorsunuz, suçlular da iş birliğini yükseltiyor. Ama burada bizim en büyük gücümüz meşruiyetimizdir. Devletlerin meşru çok güçlü organlar olmasıdır. İki devletin bir arada olduğu, birbiriyle omuz omuza olduğu bir ilişki meydana getirdik."

"50 polis gönderiyoruz Macaristan'a"

"Sıla Yolu Projesi" ile çok güzel bir iş birliği başlatıldığını da vurgulayan Süleyman Soylu, "Bizim polislerimiz kış-yaz oradalar. Macaristan'a da yapıyoruz. Macaristan'da Sırbistan'ın bunun memnuniyetini duyduk. 50 polis gönderiyoruz Macaristan'a. Hem uyuşturucu kaçakçılığı hem de bizim araçlarımıza daha kolay bir hizmet sunulması amacıyla." dedi.

Macaristan'dan, İstanbul Havalimanı'na bir kişi gönderebilir miyiz?' teklifi geldiğini dile getiren Bakan Soylu, "Kabul ettik. Yani bu iş birliklerinin giderek artması gerekir. Bunlardan çekinmemek lazım. Çünkü meşru iş birliklerimizi, ülkeler arası iş birliklerimizi oluşturduğumuz sürece boş alan arayanlara fırsat vermemiş oluyoruz. Eğitim iş birliği de başlattık Sırbistan'la, çok başarılı gidiyor. Bence daha da artıralım. Karşılıklı birbirimizin tecrübeli alanlarından istifade edelim. Özellikle burada, bu eğitim çeşitliliğini artırırsak çok önemli olur." ifadelerini kullandı.

Soylu konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir tehlike bizi bekliyor. O da çocukların istismarı. Maalesef siber alanda küçük çocuklar ciddi bir şekilde istismar ediliyorlar. Çocukların videolarını çekiyorlar. Bu önümüzdeki dönemin en temel tehditlerinden bir tanesidir. Buna karşı ülkelerin iş birliği her şeyin önünde olacaktır. Özellikle Balkanlar'da bazı ülkelerden yine siber suçlara yönelik kültür birliği, dil birliği olduğu için başka ülkelerden başka ülkelere siber suçlar üretebiliyor ve etkili olabiliyorlar. Burada da çok dikkatli olunması gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. FETÖ ile mücadele de bizim için önemli."

"Suçlular Avrupa'da kendilerine ortak bir alan yarattılar"

Sırbistan İçişleri Bakanı Vulin ise kabulünden dolayı Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

Soylu ile ilgili çok güzel şeyler duyduğunu dile getiren Vulin, "Siyasette çok nadirdir siyasetçi siyasetçi için güzel bir şeyler söylesin. Ama ben sizin hakkınızda çok güzel şeyler duydum çalışkan bir insan olduğunuza dair. İşinizi ve Sayın Cumhurbaşkanı'na gönülden bağlığınız olduğunu. Çünkü benim için o çok değerli ve kıymetli bir his. Dediğim gibi çok nadir bu duygular. Aynı zamanda vatansever olduğunuzu da biliyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in de katkılarıyla dostluk ilişkilerinde tarihi zirve yaşandığını dile getiren Vulin, şöyle devam etti:

"Bizim payımıza düşen şudur; liderlerimizin açtığı yolda emin adımlarla devam edelim. Bu sizinle ilk toplantımız, görüşmemiz. Konuşacak çok konumuz var. Bir sonraki görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Siyasetçiler birleşmiş Avrupa yapamadılar. Ancak suçlular Avrupa'da kendilerine ortak bir alan yarattılar. Görevimiz suçluların bizden bir adım öne çıkmalarına izin vermemek. Sırbistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, Balkanlardaki bütün bölgeler için çok önemli.

Bunun için iki kıymetli Cumhurbaşkanının kıymetli ilişkileri, diyalogları, iş birlikleri ve dostlukları, gerek ülkelerimiz gerek bölge için çok önem arz ediyor. Aynı şekilde onların iyi diyalogları Balkanlar için bir istikrar abidesi oluyor. Biz burada yaşıyoruz, bizim çocuklarımız da buralarda yaşayacak. İhtiyacımız olan şey barış ve huzur. Suçluların iş birlikleri çok iyi maalesef. Teknolojik olarak çok ilerlediler. Dünyadaki tüm fırsatları değerlendiriyorlar. Her fırsatı bulup kendi lehlerine çeviriyorlar maalesef."