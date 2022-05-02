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Bakan Soylu: Vatandaşımızın huzurlu bir bayram geçirmesine odaklandık

İçişleri Bakanı Soylu, "Vatandaşımızın sağ salim yolculuk yapabilmesine, sevdiklerine kavuşup huzurlu bir bayram geçirmesine odaklandık. İnşallah son yıllarda bayram kazalarında yakaladığımız azalış trendini sürdüreceğimize inanıyoruz" dedi.

GÜNDEM 02.05.2022, 09:52
Bakan Soylu: Vatandaşımızın huzurlu bir bayram geçirmesine odaklandık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Nefes almak için nefislerin dizginlendiği çok özel bir zaman dilimini, bir ramazan ayını daha geride bırakıp bayrama ulaşmanın tatlı heyecanı içindeyiz." ifadelerini kullandı.

"110 bin trafik ekibi ve trafik timini görevlendirdik"

Dünyanın her yerinden gelen merhametsizlik haberleriyle, terör acılarıyla, uyuşturucu ve göç dramlarıyla sarsılan bir yüzyılda 2022 ramazan ayının, tüm insanlığa "çarenin aslında her insanın vicdanında ve manevi dünyasında olduğunu" hatırlattığını belirten Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"Türk milletinin sadece her bir vatandaşının değil, topyekun bir millet olarak tarih boyu ortaya koyduğu vicdan ve merhamet, 21. yüzyılın küresel yaşam sorunlarına karşı atılan yegane samimi adımlara kaynaklık etmektedir. Küresel terör örgütleriyle eş zamanlı ve tavizsiz mücadelesinden, göçün insan eksenli yönetimine kadar küresel bir sorun olan uyuşturucu ile mücadeleden, yanı başımızdaki Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki barış yanlısı inisiyatifimize kadar attığımız her adımda Türkiye, 21. yüzyılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaştığı gücüyle, modern dünyanın insanlık umudu olmaya devam etmektedir.

Bu karakterin en önemli kaynaklarından biri olan inancımızın, tam da merhameti, iyiliği, barış ve hoşgörüyü, sabrı tavsiye eden ramazan ayını taçlandıran mübarek Ramazan Bayramı'nın acılarla gölgelenmemesi için İçişleri Bakanlığı olarak pek çok tedbir aldık. Yine yollardayız. 81 il valiliğine gönderdiğimiz bir genelgeyle, 'Bayramınız kemerli olsun' sloganıyla başta emniyet kemeri denetimi olmak üzere aşırı hız ve diğer kural ihlallerine karşı, bayram süresince 208 bin 900 personelden oluşan 110 bin trafik ekibi ve trafik timini görevlendirdik. Asayiş ekiplerimiz de tüm ilave güvenlik önlemlerini aldı."

"Vatandaşımızın huzurlu bir bayram geçirmesine odaklandık"

Özellikle havadan ve mobil radarlarla gerçekleştirecekleri yoğun bir aşırı hız denetimi planladıklarını bildiren Bakan Soylu, "Yine yüz yüze iletişime, yine ekiplerimizin görünür olmasına, yine emniyet kemeri ve direksiyon başında cep telefonu kullanmaya, ezcümle, yine vatandaşımızın sağ salim yolculuk yapabilmesine, sevdiklerine kavuşup huzurlu bir bayram geçirmesine odaklandık. İnşallah son yıllarda bayram kazalarında yakaladığımız azalış trendini bu bayram da sürdüreceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Her konuda gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Aziz vatandaşlarımızdan da el birliğiyle ve biraz dikkatle, acele etmeden, kendilerinin ve sevdiklerinin can güvenliğini düşünerek bizlere yardımcı olmalarını istirham ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, huzur ve neşe içinde bir bayram geçirmelerini temenni ediyoruz. Bu vesileyle, içeride ve sınır ötesinde devam eden tüm terör operasyonlarındaki vatan evlatlarımıza, askerimize, polisimize, jandarmamıza başarılar diliyor, Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyoruz."

#İçişleri Bakanı Soylu #Bakan Soylu
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