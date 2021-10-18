Bakan Soylu’ya Kahramanmaraş standında dondurma şakası

Katılımcıların akın ettiği standa, birçok sürpriz isim de ziyaret gerçekleştirdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul Yenikapı’da düzenlenen etkinlikte standıyla yerini aldı.

Kardeş şehir Trabzon’un fethinin 560’ıncı yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikteki stantta, Kahramanmaraş’ın gastronomisinden geleneksel el sanatlarına kadar birçok zenginlik ziyaretçilere tanıtıldı. Geleneksel el sanatlarından yemeni, simsırma, bakır ve ahşap ürünlerinin yer aldığı etkinlikte, edebi eserler de unutulmadı. Büyükşehir Kültür Yayınları'ndan çok sayıda eserin ziyaretçilerle buluşturulduğu alanda, İkindi Yazıları, Evvelahir ve Yitiksöz dergileri sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

İçişleri Bakanı’ndan Teşekkür Etkinliğe katılan TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Dernekler Federasyon Başkanı İsmail Şatıroğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda bürokrat da standı ziyaret eden isimler arasındaydı. Etkinliğin son gününde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi standına sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren isimlerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Kahramanmaraş’ın geleneksel el sanatlarından bakır işleme bir hediyenin verildiği Bakan Soylu, teşekkürlerini ifade etti.