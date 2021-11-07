Bakan Varank 2022 bütçesi TBMM plan ve bütçe komisyonunda konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu.

Varank, Türkiye’nin Otomobili'nin, doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaparak kazanmanın ne demek olduğunu gösteren bir proje olduğunu dile getirerek şunları söyledi.

Şu anda otomobiller sadece sizi bir yerden bir yere götüren vasıtalar değil. Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde biz de tam bu şekilde doğuştan elektrikli, otonom özellikleri olan ve fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait olduğu için en ufak bir start-up'ın bile getirip teknolojisini entegre edebileceği bir proje olarak başlattık. Şu anda çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu projede 110 iş ortağı seçildi, bunların yüzde 75'i Türkiye'de yerleşik firmalardan oluşuyor. 615 kişi bu projede çalışıyor. TOGG projesiyle 27 çok başarılı mühendis yurt dışından Türkiye'ye döndü. Türkiye'nin Otomobili inşallah 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak."

Varank'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra Türk Patent ve Marka Kurumu, Türk Standardları Enstitüsü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Uzay Ajansı bütçeleri komisyonda kabul edildi.