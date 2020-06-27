Bakan Varank: Bu kara lekeyi temizlemek Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu

Mustafa Varank, 11 yıl önce Kütahya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde askeri havaalanına konvoyda bulunan başörtülülerin giremediğini, 'Konvoyda başörtülüler var, biz bu şekilde sizi içeriye alamayız' denildiğini, Erdoğan'ın durumu fark etmesi üzerine herkesi bir otobüse alarak havaalanına girdiğini söyledi.

Mustafa Varank; "Tabi o otobüs artık Başbakan'ı taşıyan bir makam aracı olduğu için, onu durdurmaya cesaret edemediler. Ve o otobüsün içinde askeriyenin kapısından girebildik" dedi.

Varank; "Apaçık ayrımcılık uygulamaları ile nice insanımızı, nice yıllarımızı heba ettiler. Bugün, o günler hiç yaşanmamış gibi dalga geçmeye çalışan, nefretlerini kusan insan müsveddelerinin bıraktığı kara lekeyi temizlemek de Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye nasip oldu" ifadelerini kullandı.