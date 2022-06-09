Bakan Varank, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 1011'inci gününde sürüyor.

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti, onlara karanfil verdi.

Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla Varank'ı karşılayan aileler, evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlattı, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Varank, ailelerin tek isteğinin evlatlarına kavuşabilmek olduğunu söyledi.

Bu 1011 günlük kutlu nöbette 35 evladın geri döndüğünü belirten Varank, 300'ün üzerinde ailenin her birinin de evlatlarına kavuşmak istediğini ifade etti.

"Ciğerleri yanan anneler"

Varank, evlat mücadelesinin kutlu bir mücadele olduğunu dile getirerek, "Bağırları yanan, ciğerleri yanan anneler, babalar 1011 gündür bu adreste nöbet tutuyorlar. Bu adres demokratik siyaset yaptığını iddia eden HDP'nin il başkanlığının önü.

Buradaki her bir ailemizin ısrarla söylediği şey şu; 'Evlatlarımızı HDP'nin ilçe binalarından, il binalarından kandırarak dağa götürdüler ve bu evlatlarımız 14, 15 yaşında çocuklar.' Burada ailelerimizin tüm Türkiye'ye verdiği mesajı çok önemsiyoruz. Ülkemizde terör örgütünü ve terör örgütüne payandalık yapan siyasetçileri görmek istemiyoruz." diye konuştu.

Bu ailelerin de bunu adeta haykırarak tüm Türkiye'ye ilan ettiğini anlatan Varank, ailelerin bir an önce evlatlarına kavuşması için dua ettiklerini aktardı.

"Her türlü mücadeleyi veriyoruz"

Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu evlat nöbetinin inşallah hayırla sonuçlanacağına inanıyoruz. Devlet olarak bu evlatlarımızı aileleriyle buluşturmak için her türlü mücadeleyi sınır içinde, sınır dışında veriyoruz.

İnşallah evlatlarına, bu ailelerimiz kavuşacaklar ama Türkiye de bu terör, terörist belasından ve teröre payandalık yapan, terör örgütüne adam kazandırmak için 14-15 yaşında çocukları kandıran siyasi görünümlü teröristlerden de inşallah kurtulacak.

Bu mücadeleyi buradaki Kürt kardeşlerimizle beraber vereceğiz. Siyaset olarak kararlıyız."

Bu dirayeti gösteren, bu mücadeleyi veren aileleri kutladığını ifade eden Varank, onlara bu mücadelelerinde kolaylık diledi.

"Beraberce sevineceğiz"

Varank, hükümet ve Cumhur İttifakı olarak onların yanında olduklarını dile getirerek, "İnşallah bu mücadeleyi en güzel şekilde tamamladıklarında, evlatlarına, her bir ailemiz kavuştuğunda beraberce sevineceğiz. Allah yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekili Ebubekir Bal da yer aldı.