Bakan Yanık ''Sivil Toplum Buluşmaları'' etkinliğine katıldı!
Edinilen bilgiye göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın salona gelişi Sivil toplum kuruluşları üyeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilki düzenlenen "Sivil Toplum Buluşmaları" etkinliğine katıldı.
GÜNDEM 07.10.2021, 13:16 07.10.2021, 17:23
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Ankara'da, ilki düzenlenen "Sivil Toplum Buluşmaları" etkinliğine katıldı.
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