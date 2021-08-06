Bakanlar yangın bölgesinde açıklama yaptı

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Manavgat ve Gündoğmuş yangınları 218 saat sonra kontrol altına alındı. 5 ilçede 59 mahallemiz 10 süren yangınlardan etkilendi. Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü. Kritik noktalarda alevleri durdurduk. Kazakistan'dan 2 helikopter 16 kişilik ekibiyle yola çıktı.

Dünyanın birçok yerinde uzun süredir devam eden yangınlar var. Tüm ülkelere geçmiş olsun diyoruz.

"146 adet konteynerin kurulumu tamamlandı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise şu açıklamaları yaptı:

Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınlar tamamen söndürüldü. En kısa sürede Muğla'daki yangını da söndüreceğiz. Antalya'daki yangınlardan 59 mahallemiz etkilendi. 45 mahallemizdeki vatandaşlarımıza psikososyal destek veriyoruz. 146 adet konteynerin kurulumu tamamlandı. 3-4 içinde Antalya'daki bu ihtiyacın tamamı karşılanacak. Günde 17 bin vatandaşımıza yemek yardımı yapılıyor. Bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 503 binanın yıkımı tamamlanmış durumda. 6 bin 340 bölüm incelendi, 2 bin 164 ağır hasarlı birim tespit edildi. 2 mahalle dışında elektrik verilmeyen yer kalmadı.

Gen geç bir ay içinde vatandaşlarımızın evlerinin temellerini atacağız. İnşallah önümüzdeki yaz gelmeden konutlarımızı bitiriyor olacağız. 400 aşkın ahırımız hasar gördü. 2-3 ay içinde yaylalardaki vatandaşlarımız ağırlarına gelebilecek. Bir yıl içinde yanan tüm alanları ağaçlandıracağız.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "En geç bir ay içinde vatandaşlarımızın evlerinin temellerini atacağız. İnşallah önümüzdeki yaz gelmeden konutlarımızı bitiriyor olacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Manavgat ve Gündoğmuş yangınları 218 saat sonra kontrol altına alındı. 5 ilçede 59 mahallemiz 10 süren yangınlardan etkilendi. Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü. Kritik noktalarda alevleri durdurduk. Kazakistan'dan 2 helikopter 16 kişilik ekibiyle yola çıktı.

"Bir ay içinde evlerin temellerini atacağız"

En geç bir ay içinde vatandaşlarımızın evlerinin temellerini atacağız. İnşallah önümüzdeki yaz gelmeden konutlarımızı bitiriyor olacağız. 400 aşkın ahırımız hasar gördü. 2-3 ay içinde yaylalardaki vatandaşlarımız ağırlarına gelebilecek. Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız. Ormanlarımızı korumak için cansiperane çalışmalarımız devam edecektir.

Bakan Karaismaailoğlu ise:

Bu afetin de üstesinden devletimizin gücüyle geldik.