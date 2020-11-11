Bakanlık açıkladı! 208 firmaya ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, 81 ilde temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde ve pazar yerlerinde eş zamanlı denetimlerine devam ediyor.

Bakanlık ekipleri Türkiye genelindeki denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek amacıyla fiyat değişimlerini incelemeye alıyor.

208 FİRMAYA PARA CEZASI

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Bakanlık, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kestiğini duyurdu.

Kurulun idari yaptırım uyguladığı konulardan 166’sının toptan sebze meyve olduğu, 20’sinin ise temel gıda ve diğer ürünlerle ilgili olduğu belirtildi.

Reklam Kurulu denetimleri sonucu ise haksız fiyat artışı ve koronavirüs salgını kapsamında 303 firma ve şahsa, 13.3 milyon lira idari para cezası kesildi.