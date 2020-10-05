Bakanlık düğmeye bastı! Aile içi ve kadına yönelik şiddete yeni dönem

Tutuklanan bir süre sonra tahliye oluyor, işte o noktadan sonra kadınların en dişe ve korkuları yeniden başlıyor. Bunun önüne geçmek için yeni bir karar alındı. Artık tahliye olanları polis ve jandarma takip edecek.



Tutuklu ve yükümlünün ceza evinden tahliyesine ilişkin bilgiler kolluk birimlerine bildirilecek. Polis, jandarma o andan itibaren harekete geçecek.



Kasten öldürme, nitelikli cinsel saldırı ve iş gence suçundan mağdur olanların şüpheli ile teması engellenecek.



Böylelikle nitelikli ve sık tekrarlana şiddet vakalarının önüne geçilmesi planlanıyor.