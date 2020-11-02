Bakanlık duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi!
Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesinde sızma ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM 02.11.2020, 11:58
Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgede sızma ve saldırı girişimlerine bir kez daha önledi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/CDJCc8ZR7w— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 2, 2020
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