Bakanlık Elmalı davası için devrede!

Ocak ayındaki kararı yeniden gündeme geldi, sosyal medyada elmalı davası etiketiyle birçok kişi karara tepki gösterdi

Olay geçen yıl haziran ayında Antalya’nın elmalı ilçesinde meydana geldi. Savcılığa giden babaanne 6 ve 9 yaşında olan 2 torunun cinsel istismara uğradığını iddia etti. Eski gelini merve a. Ve eşi rahmi a. İle gelinin erkek arkadaşlarından şikâyetçi oldu

Koruma altına alınan 2 çocuk, üvey baba rahmi a. İle iki kişinin kendilerine istismarda bulunulduğunu anlattı

Çocukların cinsel istismara uğradığı adli tıp raporuyla kanıtlandı. Küçük kız ve ağabeyi istismarı deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalışmıştı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi

Anne Merve a. İle üvey baba rahmi a. Tutuklandı diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı

Ocak ayında yapılan duruşmada ise mahkeme anne ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. İki kardeş için sosyal medyada elmalı davası etiketiyle binlerce paylaşım yapılarak karar yeniden gündeme getirildi

Sosyal medyadaki tepkiler üzerine aile ve sosyal hizmetler bakanlığı da bir açıklama yaptı. Açıklamada bakanlık avukatlarının sanıkların tutuklanması yönünde taleplerinin olduğu belirtildi

Ayrıca “faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz.” Denildi.

Konuyla ilgili bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Parti olarak davayı yakından takip ettiklerini söyleyen Çelik, "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir" diye konuştu.

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı ise davada tutuksuz yargılamaya itiraz edildiğini ancak mahkemenin reddettiğini açıkladı

Elmalı davasındaki karara spor kulüpleri de kayıtsız kalmadı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla karara tepki gösterdi.