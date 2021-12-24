Bakanlıktan kur korumalı TL vadeli mevduat açıklaması

Bakanlık, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlara ve Katılma Hesapları ile ilgili uygulama esasları hakkında açıklama yayımladı.

Bankaların, kur korumalı TL mevduatlara uygulayacağı asgari faiz oranı, TCMB'nin belirlediği bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacak.



Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecek.



Uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt-üst limit olmayacak.



Azami faiz oranı, bakanlıkça güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacaktır.