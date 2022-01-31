Bakanlıktan Kuzey Marmara Otoyolu işletmecisine ceza
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Ocak'taki kar yağışıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kısımlarının trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesti.
GÜNDEM 31.01.2022, 09:42
Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi, 24 Ocak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan kesimlerde beklemek zorunda kalan ve mağduriyet yaşayan sürücülerin otoyol geçiş ücretlerini iade etti.
Ayrıntılar geliyor...
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