Balık sezonu açıldı, satışlar arttı!

Kahramanmaraş’ta balık sezonunun açılmasıyla birlikte pandemiden sıkılan insanlar balık tutmaya yöneldi.

GÜNDEM 07.10.2021, 14:39 07.10.2021, 17:21

Kimi zaman hobi amaçlı kimi zaman ise satmak amaçlı tutulan balıkta avlanmaya yasağının kalkması olta ve balık tutma malzemelerindeki satışları artırdı.

Konuyla ilgili konuşan Atef Outdoor Av Malzemeleri Mağaza Sorumlusu Harun Kaya, pandemi döneminden sıkılan insanların, balık avı yasağının kalkması ile birlikte rağbeti arttırdığını söyledi

Kaya, avcıları balık tutmanın yasak olduğu bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarırken kullanılması yasak olan malzemelerinde olduğunu söyledi

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