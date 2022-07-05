Balık tutan çocuklardan acı haber!
Suyu kesilen kanala balık tutmak için giren çocuklar, 2 gün önce akıntıya kapılan Batuhan Kılıç’ın cansız bedenini buldu.
Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde, saat 13.00 sıralarında balık tutmak için suyu kesilen kanala giren çocuklar, köprü hareketsiz duran bir beden olduğunu fark etti.
Çocuklar, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kayıp Batuhan’ın cesedi olduğu belirlendi
Su altı polisinin karaya çıkardığı cansız bedenin, geçen pazar günü ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Batuhan Kılıç’a (15) ait olduğu belirlendi.
Serinlemek için kanala girdi, akıntıya kapıldı
Yapılan çalışmada Kılıç’ın, serinlemek için Aydınlar Mahallesi’nde sulama kanalına girdiği ve akıntıya kapılarak kaybolduğu tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kılıç’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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