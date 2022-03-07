Balkondan yere çakılan öğretmen yaşamını yitirdi

Nevşehir’in Güzel Yurt Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde bulunan binanın balkonundan bir kişi yere çakıldı.

O anlara şahit olan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti.

ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede, öğretmen olduğu öğrenilen Cabir Okan’ın (38) hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

TÜRKİYE'YE YENİ GELDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Talihsiz öğretmenin özel bir okulda öğretmenlik yaparken istifa ederek Macaristan’a gittiği, dün Türkiye’ye tekrar geldiği öğrenildi.