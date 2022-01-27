Bankaya borcu olanların sayısı rekor seviyeye ulaştı!

Bireysel kredi kullanımında rekor kırıldı 1 trilyon eşiği aşıldı. Neredeyse Bankaya borcu olmayan kimse kalmadı

Türkiye bankalar Birliği’nin verilerine göre 34 milyon 800 bin kişinin kredi ve kart borcu bulunuyor. Kredi kullanan kişi sayısı da son 1 yılda 800 bin arttı.

Kredi ve kredi kartı borç tutarı ilk kez 1 trilyon 17 milyar lira seviyesine ulaştı

Bankadan alınan krediler 2020 yılına göre yüzde 18 artış gösterdi. Kredilerin yüzde 46’sı ihtiyaç, yüzde 36’sı da konut kredisi oldu.